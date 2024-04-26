VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek: Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir, yüksek büyüme
Tour of Türkiye 2024 5. etap Bodrum-Kuşadası! Tabias Andersen: Bugünkü zaferim tesadüf değil
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün! Bodrum-Kuşadası etabını Tobias Andresen k...
Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt, Gazze gösterilerine destek
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
Hamas'tan "Gazze'deki toplu mezarlar hakkında acilen uluslararası soruşturma yapılması" çağrısı
26 Nisan 2024 Cuma 08:45:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 08:45:00

İsrailli bakan Smotrich, Hamas liderlerine suikast ve Gazze'nin yok edilmesi çağrısında bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'a Hamas hareketinin liderlerine suikast düzenlemesi ve Gazze Şeridi'ni tamamen yok etmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail ordusu, Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) girişimiyle Hamasla yeni bir esir değişim anlaşmasının ana hatlarının ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası askeri operasyonun tartışıldığı dünkü Savaş Konseyi toplantısının ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mossad'ın, İsrail'in güvenliğine zarar veren müzakerelere girmek yerine tüm dünyadaki Hamas liderlerini ortadan kaldırarak yapmak üzere eğitildiği şeye geri dönmesinin zamanı geldi."ifadelerini kullandı.

Hamasla esir takası konusunda her türlü müzakereyi reddeden Smotrich, "Hamas'la bundan sonra sadece füze ve bombalarla konuşmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

İsrailli aşırı sağcı bakan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin "mümkün olduğu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde işgal edilmesi ve işgalin tamamen yok edilene kadar devam etmesi" çağrısında bulundu.

Smotrich, bunun "İsrail'in güvenliği için gerekli ve kaçırılan insanları geri getirmek için tek şans olduğunu" iddia etti.

İsrail Kanal 13, Hamas ile yapılacak muhtemel yeni müzakere girişiminin İsrail'in, yaşlılar, kadınlar, kadın askerler ve hastaların da bulunduğu 20'den fazla İsrailli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini aktarmıştı.

Mısır'ın anlaşma için baskı yaptığını ve bugün Kahire'den bir heyetin ayrıntıları görüşmek üzere İsrail'e geleceğini bildiren kanal, anlaşmanın birkaç haftalık ateşkesi ve İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru da dahil Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsadığını ileri sürmüştü.

Hamas'ın, İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.

Etiketler : israil mossad hamas suikast gazze
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX