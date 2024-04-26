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26 Nisan 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 08:00:00

Pentagon, Gazze'deki toplu mezarlarla ilgili haberleri "çok rahatsız edici" buldu

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlarla ilgili haberlerin "çok rahatsız edici" olduğunu, konunun soruşturulması gerektiğini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin haberler için "çok rahatsız edici" ifadesini kullanan Ryder, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Ryder, ABD hükümetinin bunu İsraillilerle çeşitli düzeylerde gündeme getirdiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı açısından bu haberlerin detaylı bir şekilde soruşturulması ve incelenmesi gerektiğine inanmamız dışında sunabileceğim hiçbir şey yok." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'de aylardır süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlamıştı. Filistinli kaynaklar, İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

GAZZE'YE KURULACAK GEÇİCİ LİMAN ALANINA SALDIRI

Gazze sahiline insani yardımların denizden ulaştırılması amacıyla kurulacağı açıklanan geçici limanın bulunduğu alana bugün az sayıda havan topu düştüğü bilgisini paylaşan Ryder, bu durumdan herhangi bir ABD varlığının zarar görmediğini söyledi.

Ryder, havan topu düşmesinin geçici limanın kurulma sürecini geciktirmeyeceğine işaret ederek, bölgede henüz ABD askeri personelinin bulunmadığını aktardı.

İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısı konusunu değerlendiren Ryder, ABD ile İsrail'in, Hamas'ın yenilgisinin önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ancak Refah'a yönelik herhangi bir saldırıda sivillerin güvenliğinin ve insani yardımların sağlanmasının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Ryder, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı için "Görüşmeler hala devam ediyor çünkü bunu nasıl yapacakları ve çok sayıda yerinden edilmiş insanı ve onların güvenliğini nasıl dikkate alacakları konusunda hala endişelerimiz var." diye konuştu.

Etiketler : pentagon gazze israil toplu mezar
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