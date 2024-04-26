Gökyüzü sevdalıları bu okulda!

Pilotluğu meslek olarak seçmek isteyenlerin yanı sıra gökyüzüne tutku duyanların uçuş eğitimi aldığı Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi, her yıl ortalama 200 öğrencinin heyecanına ev sahipliği yapıyor.

Merkez, pilotluğu meslek olarak seçen Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra uçma tutkusunu hayata geçirmek isteyenlere Cessna C-172 tek motorlu eğitim uçağı ve Tecnam P2006T çok motorlu eğitim uçağında teorik ve pratik eğitim veriyor.