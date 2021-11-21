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21 Kasım 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 10:00:00

Başkan Erdoğan'ın "uçak gemisi" sözü komşuya dert oldu!

Kaynak: Star.com.tr

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İspanya ile birlikte büyük bir uçak gemisi yapmayı planlıyoruz" açıklaması sonrası alarma geçen Yunanistan, İspanya hükümetinden acil görüşme talep etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısındaki "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" açıklaması Yunanistan'ı alarma geçirdi.

YUNANİSTAN ALARMA GEÇTİ

Türkiye-İspanya anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İspanya'ya anlaşma yapmama çağrısından bulundu. Dendias, Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ACİL GÖRÜŞME TALEP ETTİLER

Türkiye ile İspanya arasında yeni uçak gemisi inşası konusunda olası iş birliğine dair Madrid'den açıklama isteyen Dendias, İspanya hükümetinden acil görüşme talep etti.

Yunan milletvekili Andreas Loverdos, Türkiye ile anlaşmaya imza atan İspanya Başbakanı Sanchez'i hedef aldı. Yunan vekil, Sanchez'i fırsatçı olmakla suçladı.

Konuya geniş yer veren Yunan basını ise iki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye için siyasi bir kazanım olduğunu ifade etti.

Etiketler : Yunan milletvekili Andreas Loverdos Türkiye Nikos Dendias Türkiye-İspanya
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