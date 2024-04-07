VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
E-ticarete bayram dopingi
Enerjide veriler milli yazılımlara emanet
Otoyollarda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor
Otomotiv sektöründen mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat
Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu, 'silahım kontrolsüzce patladı' dedi
YÖK, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere "belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı" verildiği iddialarını ...
07 Nisan 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 10:30:00

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

ABONE OL

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Instagram'dan birbirlerini takip etmedikleri görülen ikiliden Ulusoy, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. E tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" dedi. 6 yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ilişkilerini noktalayan Ulusoy, "Hayatımda kimse yok. Şu an işteyiz" diye konuştu.

Etiketler : oyuncu çağatay ulusoy kıvanç tatlıtuğ
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX