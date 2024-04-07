Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Oyuncu Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığı yönündeki iddialara cevap verdi. Instagram'dan birbirlerini takip etmedikleri görülen ikiliden Ulusoy, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. E tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" dedi. 6 yıldır birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ilişkilerini noktalayan Ulusoy, "Hayatımda kimse yok. Şu an işteyiz" diye konuştu.