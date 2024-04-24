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24 Nisan 2024 Çarşamba 07:09:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 07:09:00

Fikriye'yi keyifle oynadım

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Oyuncu Buse Meral, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından beyazperdeye aktarılan, 'Cadı' filmiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

26 Nisan'da vizyona girecek filmde Meral, yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışan Fikriye karakterini canlandırdı.

Oyuncu, karakterinden keyif aldığını belirterek, "Baştan sona gelene kadar Fikriye'nin dönüşümünü okumak, izlemek, oynamak aşırı keyifliydi benim için. Fikriye, ne olursa olsun hem kendini hem etrafındaki herkesi ayağa kaldıran yardım sever güzel kalpli bir kız" dedi.

Buse Meral bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'yle aşk yaşıyor.

Etiketler : buse meral cadı fikriye
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