Fikriye'yi keyifle oynadım

26 Nisan'da vizyona girecek filmde Meral, yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışan Fikriye karakterini canlandırdı.

Oyuncu, karakterinden keyif aldığını belirterek, "Baştan sona gelene kadar Fikriye'nin dönüşümünü okumak, izlemek, oynamak aşırı keyifliydi benim için. Fikriye, ne olursa olsun hem kendini hem etrafındaki herkesi ayağa kaldıran yardım sever güzel kalpli bir kız" dedi.

Buse Meral bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'yle aşk yaşıyor.