Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Şarkı için kamera karşısına geçen Doğuş'a eski klip görüntülerinin yer aldığı karelerle İbrahim Erkal da eşlik etti.

Daha önce "İnsafsız / Bir Sana Yandım" isimli şarkıyı da seslendiren ve yine büyük ilgi gören Doğuş, "Böylesine güzel eserler bize bıraktığı için İbrahim Erkal'a teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir keyifle şarkıları yorumladım. Çok sevdiğim ve saydığım ender sanatçılardan biriydi. Gidişi erken oldu ama hala şarkılarıyla gönüllerimizde" dedi.