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24 Nisan 2024 Çarşamba 07:08:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 07:08:00

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

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İbrahim Erkal anısına hazırlanan albümde 'İnsafsız' adlı parçayı yorumlayan Doğuş, büyük beğeni toplamıştı. Doğuş bu kez de 'Yalnızım' adlı şarkıyı seslendirdi. Doğuş & İbrahim Erkal düeti "Yalnızım", Ulus müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında ki yerini alırken şarkı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şarkı için kamera karşısına geçen Doğuş'a eski klip görüntülerinin yer aldığı karelerle İbrahim Erkal da eşlik etti.

Daha önce "İnsafsız / Bir Sana Yandım" isimli şarkıyı da seslendiren ve yine büyük ilgi gören Doğuş, "Böylesine güzel eserler bize bıraktığı için İbrahim Erkal'a teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir keyifle şarkıları yorumladım. Çok sevdiğim ve saydığım ender sanatçılardan biriydi. Gidişi erken oldu ama hala şarkılarıyla gönüllerimizde" dedi.

Etiketler : doğuş ibrahim erkal şarkı
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