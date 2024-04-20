Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Oyuncu Şükrü Özyıldız ve sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor. Çift, önceki akşam Sephora'nın Karaköy'deki davetine el ele katıldı. Fotoğraf esnasında kısaca Çetinkaya sevgilisinin sağına geçince komik anlar yaşanırken, fenomen "Kadınlarda vardır böyle bir huy. En güzel fotoğrafta ne taraftan çıkıyorsa o tarafa geçer. O yüzden bu tarafa geçtim" diyerek güldü. Geçtiğimiz aylarda gittikleri Londra tatilini değerlendiren çift, "Pahalı ama güzel bir tatil geçirdik. Bir de hava çok soğuktu" dedi.

İlişkileri hakkındaki soruları geçiştiren çift, evlilik sorularına "O evlilik haberleri kendi kendine çıkmıyordur ya. Her şey yolunda" şeklinde cevap verdi.