Şarkıcı Buray önceki gün İstanbul Jewelry Show'da düzenlenen fuara katıldı. Buray, marka yüzü olduğu Sina Pırlanta'nın standını gezdi. Sina Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barış Lek'le bir araya gelen Buray, takıları sevdiğini söyledi. Avrupa turnesinin devam ettiğini belirten Buray, "Güzel enerji olarak bunlar müzik şeklinde dinleyicilerimize dönecek. Şubat ayındaki Avrupa turnemiz güzel geçti. 12 konserin 10'u sold-out oldu. Bir tane İngiltere ayağımız kaldı" dedi.