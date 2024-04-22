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22 Nisan 2024 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 11:02:00

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

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24 TV'de yayınlanan Deniz Uğur'un sunduğu 24 Hafta Sonu'nda eşi, oyuncu Erdinç Gülener'in canlı yayında stüdyoya girmesiyle sürpriz anlar yaşandı.

24 TV'de yayınlanan Deniz Uğur'un sunduğu 24 Hafta Sonu'nda eşi, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncusu Erdinç Gülener'in canlı yayında stüdyoya girmesiyle sürpriz anlar yaşandı.

Konuğu, oyuncu Burak Şafak'la sohbet ederken eşini karşısında gören Deniz Uğur: ''Bu, hangi moderatörün başına gelmiştir. Evden çıkarken bana 'İyi yayınlar olsun ben sete gidiyorum.' demişti. Tam selam göndermiştik. Bu kanal sürprizlerle dolu. Bunu hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Alparslan dizisinin bileği bükülmez Çağrı Bey'i aramıza katıldı.'' dedi.

Etiketler : 24 tv 24 hafta sonu deniz uğur erdinç gülener sürpriz
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