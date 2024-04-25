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25 Nisan 2024 Perşembe 19:40:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 19:40:00

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü?

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Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yoğun tempoda çalışmayı sürdürüyor. Muhalefetin gündemiyse kuşkusuz güç devşirme savaşları... Bu süreçte özellikle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir'ın ziyareti dikkati çekti. "Konuk Cumhurbaşkanı, belediye başkanları (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) ile ne konuştu?" sorusu meselenin özünü oluşturuyor aslında... Detaylar analiz haberimizde...

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadeleyi sürdürüyor.

Doğu ile Batı arasında enerji hatları, yeni İpek Yolu çalışması, ticaret koridorları kurmak için mücadele ediyor...

Muhalefette güç devşirme savaşları var...

"KOLTUĞA İYİCE YERLEŞMEZSEN KALDIRIRLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğunu güçlendirmeye çalışıyor...

Eski Cumhurbaşkanları üstünden verilen pozlar da aslında bu sürecin bir parçası... Ekrem İmamoğlu- Abdullah Gül ile yan yanayken, Özgür Özel-Ahmet Necdet Sezer ile pozlar verdi.

STENMEİR-ÖZEL ALMANCA KONUŞUP TOKALAŞTI

Her ikisiyle birlikte poz veren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir ise CHP cephesindeki poz trafiğine bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ekledi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ KONUŞTUK, SEÇİMLERİ KONUŞTUK"

Yani ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş'a konuk Cumhurbaşkanı kentleri nasıl yönetiyorsunuz diye bir soru sormamış... Burada sorulması gereken soru şu, Almanya neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimlerdeki başarısını yakından takip ediyor?Neden İmamoğlu, Yavaş ile Türkiye'deki seçimleri konuşuyor? Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de ABD Büyükelçisi Jeff Flake önce İmamoğlu, sonra da Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Ve gündem yine yaklaşan seçim olmuştu.

Neyse sözü çok uzatmayalım, mesele tam bağımsız Türkiye mücadelesi ile Batı'nın dümen suyuna yelken açmaya gönüllü olanların mücadelesidir.

Takdir de milletin elbette.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Almanya Cumhurbaşkanı
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