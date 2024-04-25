Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü?

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü?

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadeleyi sürdürüyor.

Doğu ile Batı arasında enerji hatları, yeni İpek Yolu çalışması, ticaret koridorları kurmak için mücadele ediyor...

Muhalefette güç devşirme savaşları var...

"KOLTUĞA İYİCE YERLEŞMEZSEN KALDIRIRLAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğunu güçlendirmeye çalışıyor...

Eski Cumhurbaşkanları üstünden verilen pozlar da aslında bu sürecin bir parçası... Ekrem İmamoğlu- Abdullah Gül ile yan yanayken, Özgür Özel-Ahmet Necdet Sezer ile pozlar verdi.

STENMEİR-ÖZEL ALMANCA KONUŞUP TOKALAŞTI

Her ikisiyle birlikte poz veren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir ise CHP cephesindeki poz trafiğine bir de'ı ekledi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ KONUŞTUK, SEÇİMLERİ KONUŞTUK"

Yani ne İmamoğlu ne de Mansur Yavaş'a konuk Cumhurbaşkanı kentleri nasıl yönetiyorsunuz diye bir soru sormamış...Ve gündem yine yaklaşan seçim olmuştu.

Neyse sözü çok uzatmayalım, mesele tam bağımsız Türkiye mücadelesi ile Batı'nın dümen suyuna yelken açmaya gönüllü olanların mücadelesidir.

Takdir de milletin elbette.