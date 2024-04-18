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18 Nisan 2024 Perşembe 06:49:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 06:49:00

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

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Oyuncu Wilma Elles eski eşi Kerem Göğüş hakkında konuştu. Wilma Elles, genç kalma sırrını da açıkladı.

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles eski eşi Kerem Göğüş hakkında konuştu. Elles, İzmir'de bir gelinlik defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. Elles eski eşiyle ilgili nafaka davaları ile olarak, "Şuan da mutlu bir evliliğim var artık geriye bakmıyorum ben tamamen yaşamayı seven bir insanım. Zaten kötü duyguları asla beslemiyorum hayatım kötü bir şey geçtiyse onu hemen unutuyorum. Bu da benim güzellik sırrım genç kalma sırrım" dedi.

Etiketler : wilma elles oyuncu kerem göğüş
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