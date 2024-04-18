Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles eski eşi Kerem Göğüş hakkında konuştu. Elles, İzmir'de bir gelinlik defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. Elles eski eşiyle ilgili nafaka davaları ile olarak, "Şuan da mutlu bir evliliğim var artık geriye bakmıyorum ben tamamen yaşamayı seven bir insanım. Zaten kötü duyguları asla beslemiyorum hayatım kötü bir şey geçtiyse onu hemen unutuyorum. Bu da benim güzellik sırrım genç kalma sırrım" dedi.