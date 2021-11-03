Harçlıkları can dostlara mama oluyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri, harçlıklarının bir kısmıyla satın aldıkları mamaları öğretmenleri gözetiminde sokak hayvanlarına bırakıyor. Öğretmenleri Serap Ergül, bir öğrencisinin derste "Öğretmenim köpük tabak yiyen bir hayvan gördüm çok üzüldüm." demesi üzerine bir kampanya başlattıklarını söyledi.

