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03 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 16:00:00

Harçlıkları can dostlara mama oluyor

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri, harçlıklarının bir kısmıyla satın aldıkları mamaları öğretmenleri gözetiminde sokak hayvanlarına bırakıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri, harçlıklarının bir kısmıyla satın aldıkları mamaları öğretmenleri gözetiminde sokak hayvanlarına bırakıyor. Öğretmenleri Serap Ergül, bir öğrencisinin derste "Öğretmenim köpük tabak yiyen bir hayvan gördüm çok üzüldüm." demesi üzerine bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Etiketler : Kırklareli Serap Ergül hayvan mama
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