Gökyüzünün ikizleri

Konya'da pilotluk eğitimi alan 21 yaşındaki tek yumurta ikizi Yasin ile Arif Yaşar, uluslararası bir hava yolu şirketinde aynı kokpiti paylaşıp, kaptan pilotluk için rekabet etmek istiyor.

İkinci sınıf öğrencisi Yasin Yaşar, ikiziyle aynı eğitimi almanın çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Arif de, bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını, gökyüzünde de ayrılmak istemediklerini belirtti.

Çevrelerindekilerin kendilerini sık sık karıştırdığına dikkati çeken Yasin Yaşar, şöyle devam etti: "İlkokuldan beri sürekli beraber olduğumuz için bizi karıştırmalarına alıştık. Bazen Arif'e 'Yasin' diye sesleniyorlar bazen de bana 'Arif' diye sesleniyorlar. Tulum giymediğimiz zamanlar yine bizi karıştırılıyor ama hangimizsek diğeri adına cevap veriyor. Garanti olsun diye ikimizin ismini art arda söyleyerek seslenenler de var. Bazen mevzu uzamasın diye Arif diyorlar, ben de Arif gibi cevap veriyorum çünkü aşağı yukarı cevaplarımız da aynı oluyor. Çaktırmadan devam ediyoruz."

Arif Yaşar ise ikiziyle aynı hayatı paylaşmanın keyifli ve eğlenceli olduğunu vurgulayarak, "Arkanda seni kollayan, destekleyen biri olması güven veriyor. Gayet güzel bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Aramızda kesinlikle bir rekabet de söz konusu. Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim." diye konuştu.