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05 Mayıs 2024 Pazar 08:31:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:31:00

Mega Fight Arena yeniden

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Otilia ve Aya Nakamura Türkiye'ye geliyor.

Rumen asıllı şarkıcı Otilia ve Fransız sanatçı Aya Nakamura Türkiye'ye geliyor. Şarkıcılar, dövüş etkinliği Mega Fight Arena'nın, 5 Ekim'de Ülker Sport ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan gecede sahne alacak. Etkinliğin organizatörleri Burak Mataracı ve Birol Topuz önceki gün Hilton Kozyatağı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Mataracı, etkinlik sırasında sürprizlerin olacağını belirterek, "Aya Nakamura ve Otillia gibi sanatçılar konser verecek. Şov ve dövüş dünyası bir araya gelecek" dedi.

Etiketler : şarkıcı otilia aya nakamura
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