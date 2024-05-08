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Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
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08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:18:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:18:00

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

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Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

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