08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:18:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 19:18:00
Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
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