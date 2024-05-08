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08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:40:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 08:40:00

Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye gelecek!

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Yunanistan, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretine kilitlendi. İki ülke arasındaki pozitif ilişkilere vurgu yapan komşu basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının "dostluk elinin çok ötesinde" olduğunu belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda yaşanan yoğun temas trafiği sayesinde ilişkilerdeki pozitif ivme sürüyor. Her iki taraf da iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını dile getiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı tarihi ziyarette, karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bir iade-i ziyarette bulunacak olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'da Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, önceki gün Miçotakis'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelecek.

Çift başlı Selçuklu kartalı misali Doğu'yla ve Batı'yla ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde geliştirmenin yollarını arayacağız" ifadelerine yer verdi.

ATİNA'DA HUMMALI HAZIRLIK

Başkan Erdoğan'ın mesajı ve söz konusu kritik ziyaret Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı. Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın "Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok.

Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapının olmadığı inancındayız. Yeter ki diplomasiye olanak tanınsın, gerisi gelecektir" sözlerine dikkat çekti.

Protothema gazetesi ise 'Çözemeyeceğimiz sorun yok' başlığını attı. Newsbeast.gr'de yer alan analizde de Miçotakis'in Ankara ziyareti için hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın son açıklamasının Yunanistan'a dostluk elinin çok ötesinde bir anlam taşıdığı vurgulandı.

BÜYÜK BAŞARI

Yunan basınına göre, 14 aydır süren pozitif havanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenirse bu büyük başarı sayılacak. İki lider temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde de görüşecek.

Etiketler : yunanistan türkiye miçotakis başkan erdoğan
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