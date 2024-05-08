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Dışişleri duyurdu: Gazze'ye en çok yardım yapan ülke Türkiye
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08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:34:00

Dışişleri duyurdu: Gazze'ye en çok yardım yapan ülke Türkiye

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye'nin, Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye'nin, Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu belirtti.

"Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı"

Keçeli, "Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." dedi.

Türkiye'den kardeş Gazze'ye yardım eli
Etiketler : türkiye gazze yardım
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