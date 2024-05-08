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08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:34:00

Türkiye'den kardeş Gazze'ye yardım eli

Kaynak: AA

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Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 tonluk insani yardım malzemesi, "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi"ne yüklendi.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda hazırlıkları tamamlanan gemi için uğurlama töreni düzenlendi.

- İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Temennimiz en kısa sürede kalıcı ateşkes sağlansın"

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarla insanlık suçu ve soykırım uyguladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin 1 Mayıs'ta açıkladığı rapora göre, şu ana kadar Gazze'de devam eden saldırılarda 34 bin 568 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Karaloğlu, Türkiye'nin, Filistin'in "haklı davası"nda uluslararası alanda yanlarında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Karaloğlu, Türk milletinin Filistin'in içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu gemiyi Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Kalkınma Fonu ortak hazırladı. Bu gemide 1900 ton yardım malzemesi var. Bu yardımın 1400 tonu Katar Kalkınma Fonu tarafından Türkiye'de, kalan 500 tonu da AFAD koordinasyonunda yardım ve sivil toplum kuruluşları tarafından tedarik edildi. Temennimiz en kısa sürede kalıcı ateşkes sağlansın; Gazzeli kardeşlerimiz kendi topraklarında, memleketlerinde barış içerisinde yaşamaya devam etsin. Bizim gönderdiğimiz bu yardımlar da onların ihtiyaçlarını gidersin, yaralarına merhem olsun."

- KATAR DEVLET BAKANI AL KHATER: "TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al Khater de Gazze'ye yardımların insanlık borcu olduğunu dile getirdi.

Refah Sınır Kapısı'nda yaşanan olaylara değinen Al Khater, "İsrail işgal güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde Refah Belediyesine acımasızca saldırılar ve müdahaleler söz konusu oldu. Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdiler. İnsani yardımların geçişini engellemeye devam ediyorlar. Öldürmeleri ve göçe zorlamaları da cabası. Bölgede eşi benzeri olmayan bir dram yaşanıyor." dedi.

Al Khater, Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi'nin iki ülke arasındaki ortak vizyonun göstergesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Katar Devleti olarak kardeş Türkiye'nin üstlendiği ve yapmakta olduğu tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Dünyada milyonların yararlanabileceği birçok konuda da Türkiye ile işbirliği içindeyiz. Katar Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gelişmekte olan stratejik ilişkilerin varmış olduğu düzeyden de son derece gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kaldı ki bu ilişkilerin beslendiği güç; karşılıklı olarak işbirliği ve dayanışmadan kaynaklanmaktadır. İki kardeş halk arasında ortak paydalarımız sayısızdır. Ortak çıkarlarımız, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda işbirliğimiz devam etmekte. Bu anlamda, bu hususu her vesileyle vurgulamaktayız. Bu operasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanı Okay Memiş ile askeri ve mülki erkanın da katıldığı programda, dua okunmasının ardından gemi uğurlandı.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan gemi, yaklaşık iki gün sürmesi planlanan deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Gümrük işlemlerinden sonra Filistin Kızılayına teslim edilecek malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye'den bugüne kadar Gazze'ye 13 uçak ve 10 gemiyle toplamda 52 bin 16 ton insani yardım malzemesi gönderildi.

Etiketler : KATAR GAZZE FİLİSTİN AFAD
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