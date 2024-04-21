Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Ünlü şarkıcılar Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli 'Yaka Yaka' şarkılarına klip çekti.
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli 'Yaka Yaka' şarkılarına klip çekti. Önceki gün klip çekiminde habercilerle bir araya gelen ikili, "Yaka Yaka tam bir yaz şarkısı. Klip de çok güzel olacak" dedi. Şapkasıyla kamera karşısına geçen Ceceli, saç ektirdiğini söyledi. Müzisyen, "Bana 2 ay müsaade edin, sonra görürsünüz saçlarımı, ilk şapkalı klip de bizimkisi oldu" diye konuştu.
- Ege, Best Of albümü hazırlığında
- Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
- Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
- Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
- ‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
- Gizem Özdilli kimono giydi