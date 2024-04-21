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21 Nisan 2024 Pazar 07:42:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 07:42:00

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

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Ünlü şarkıcılar Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli 'Yaka Yaka' şarkılarına klip çekti.

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli 'Yaka Yaka' şarkılarına klip çekti. Önceki gün klip çekiminde habercilerle bir araya gelen ikili, "Yaka Yaka tam bir yaz şarkısı. Klip de çok güzel olacak" dedi. Şapkasıyla kamera karşısına geçen Ceceli, saç ektirdiğini söyledi. Müzisyen, "Bana 2 ay müsaade edin, sonra görürsünüz saçlarımı, ilk şapkalı klip de bizimkisi oldu" diye konuştu.

Etiketler : rabia tuçbilek mustafa ceceli yaka yaka
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