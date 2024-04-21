Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli 'Yaka Yaka' şarkılarına klip çekti. Önceki gün klip çekiminde habercilerle bir araya gelen ikili, "Yaka Yaka tam bir yaz şarkısı. Klip de çok güzel olacak" dedi. Şapkasıyla kamera karşısına geçen Ceceli, saç ektirdiğini söyledi. Müzisyen, "Bana 2 ay müsaade edin, sonra görürsünüz saçlarımı, ilk şapkalı klip de bizimkisi oldu" diye konuştu.