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Instagram'a sohbet başlatma kolaylığı

Instagram'a sohbet başlatma kolaylığı

Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir mesajlaşma seçeneği ortaya çıktı.

Kullanıcıların profillerine, arama çubuğu benzeri mesaj yazma çubuğu gelecek. Instagram'ın yeni özelliği, sadece metin mesajları için destek vermeyecek. Sohbet balonunun hemen sol tarafında, bir kamera simgesi bulunacak. Kullanıcı, bu buton üzerinden fotoğraf ve video gönderimi de yapabilecek. Meta, üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.