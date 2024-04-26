26 Nisan 2024 Cuma 17:48:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 17:48:00
Başkan Erdoğan, ABD ziyaretini erteledi
Üst düzey yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretini erteledi.
Yetkili, erteleme kararının Erdoğan'ın programında meydana gelen değişiklikler nedeniyle alındığını söyledi.
Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşüleceğini bildirdi.
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- Başkan Erdoğan, ABD ziyaretini erteledi