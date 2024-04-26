Şifa veren sevgi

5 otizmli çocuğa hizmet verilen Antalya'daki Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde çocukların gelişimlerine ve sosyalleşmelerine hayvan sevgisiyle katkı sağlanıyor. Antalya'ın Aksu ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen merkezde, otizmli bireyler hayvanlarla bir arada eğitim alarak hayata umutla tutunmaya çalışıyor.

İlçede atıl halde bulunan köy okulu, 22 yaşında ağır otizmli birey annesi Demet Çileli öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle restore edilerek Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi adıyla 2020'de otizmli çocukların faydalanması amacıyla hizmete açıldı.

35 otizmli çocuğa hizmet verilen merkezde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitmenler, çeşitli eğitimlerle ve hayvan sevgisiyle otizmli bireyleri topluma kazandırmaya çalışıyor.

Otizmliler, aileleriyle merkeze gelerek kendi ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmiş programlarda spor, müzik, resim, takı tasarımı, el sanatları gibi eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

El sanatları dersine giren otizmli bireyler, geri dönüşüm atölyesinde aldıkları eğitimle evde kullanılmayan atık malzemelerden anahtarlık, kumbara, pano, tabak, maket ve duvar saati gibi objeler yapıyor.

Çocuklar, eğitimlerin yanı sıra merkezin bahçesindeki eşek, kedi, ördek, tavuk ve köpeklerle de gün içinde vakit geçiriyor.

"AMACIMIZ, BU EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK"



Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, AA muhabirine, ağır otizmli çocuğuyla yaşadıkları sürecin kendilerini böyle bir merkezi kurmaya sevk ettiğini söyledi.

Merkezde 3 yıldır aktif olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Çileli, "Otizmli çocuklarımız ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlenmiş programlarla haftanın 5 günü 8 saat boyunca yoğun eğitim alıyor. Kepez Belediyesi ücretsiz servis imkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor antrenörlerimizi sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Kurumundan da 13 öğretmen geliyor. Amacımız, Antalya başta olmak üzere tüm illerde bu eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Şu anda otizmli 35 öğrencimiz var. Kapasitemizi yükseltmek için yeni girişimlerde bulunacağız." dedi.

Çileli, merkezin bahçesindeki hayvanların çocukların gelişimine olumlu etkilerinin olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.