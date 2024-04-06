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06 Nisan 2024 Cumartesi 07:49:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:49:00

Mahalle komedisi geliyor

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'Üç Günlük Dünya' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Kadrosunda Erkan Petekkaya, Erkan Çelik, Bülent Çolak ve geçtiğimiz yıl vefat eden Yılmaz Gruda'nın yer aldığı 'Üç Günlük Dünya' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Erkan Çelik'in üstlendiği filmin çekimleri İstanbul Tarlabaşı'nda tamamlandı. Film özlenen mahalle komedisinin bir örneği olmayı hedefliyor. Erkan Çelik film hakkında, "Muhittin Ağabey benim dört yıldır sosyal medyada yarattığım bir karakterdi. İnsanlar da çok severek ilgi gösterince bunu senaryolaştırdık" dedi.

Etiketler : komedi film üç günlük dünya
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