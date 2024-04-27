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Yaş ilerledikçe prostat kanseri riski artıyor
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27 Nisan 2024 Cumartesi 07:13:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 07:13:00

Yaş ilerledikçe prostat kanseri riski artıyor

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Uzmanlar, prostat kanserinde en önemli risk faktörünün yaş olduğunu, diğer bir risk faktörünün ise aile öyküsü olduğunu belirtti.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akan, "Kişinin baba veya erkek kardeşinde prostat kanseri varsa risk yüksektir. Üstelik kişinin birden fazla birinci derece yakınında prostat kanseri varsa bu risk katlanarak artıyor. Hayvansal yağlardan ve bitkisel kaynaklı besinlerden yoksun beslenme alışkanlığı olanlarda riskin yüksek olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunuyor" dedi.

Etiketler : prostat kanser risk
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