Yaş ilerledikçe prostat kanseri riski artıyor

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akan, "Kişinin baba veya erkek kardeşinde prostat kanseri varsa risk yüksektir. Üstelik kişinin birden fazla birinci derece yakınında prostat kanseri varsa bu risk katlanarak artıyor. Hayvansal yağlardan ve bitkisel kaynaklı besinlerden yoksun beslenme alışkanlığı olanlarda riskin yüksek olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunuyor" dedi.