Bazı büyükelçilikler için yeni görev tebliğ edildi

Bazı büyükelçilikler için yeni görev tebliğ edildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.