Türk milletine iftira atan Yılmaz Özdil'e bu sözlerle yüklendi! "Alçak, Biden'dan ne farkın var?"

24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Açık Görüş" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanlarından Gazeteci Ahmet Tezcan, geçtiğimiz günlerde Türk halkını Yahudi düşmanı olmakla suçlayan Yılmaz Özdil'i sert sözlerle eleştirdi.

"ALÇAK, BİDEN'DAN NE FARKIN VAR?"

Özdil'in Türk halkına alenen iftira attığını belirten Tezcan, "İsrail hiçbir şey yapmadı. Orada 50 binden fazla insan ölmedi, binlerce çocuk ölmedi, yakılmadı. 500'e yakın gazeteci ölmedi. Bir o kadar sağlık görevlisi ölmedi. Hiçbir şey yapmadı İsrail ve Türk halkının nasıl Yahudi düşmanı olduğunu iftira ederek söylüyor. Buradan kendisine söylüyorum. Alçak! Bu cehaletten kaynaklanan bir şey değil. Bu alçaklıktan kaynaklanan bir şey. İsrail'in hiçbir şey yapmadığını düşünüp halkı suçluyor. Biden'dan ne farkı var?" şeklinde konuştu.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gereken Netanyahu değil Biden'dır." diyen Tezcan, "Bu soykırım İsrail'in değil ABD'nin soykırımıdır. Asıl soykırımı yapan ABD'dir. Biden acilen UCM'de yargılanmalıdır. Netanyahu onun elinde bir oyuncak, bir soytarıdan başka bir şey değildir. ABD'nin herkes ne olduğunu biliyor. Ben gözü kara bir devletin UCM'ye Biden'ı ve ABD'nin bu soykırımdan birinci derece sorumlu olduğunu söyleyerek başvurmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.