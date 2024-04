Serkan Kaya, Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahneye çıktı. Dinleyicileriyle sohbet eden Kaya, sahne öncesi attan düştüğünü söyledi. Sol omuzundan yaralandığını söyleyen Kaya, her şeye rağmen sahneye çıktığını ifade etti. ''Bir at için bu acıya değer şu an ızdıraplar içindeyim" diyen Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.