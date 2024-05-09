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09 Mayıs 2024 Perşembe 01:28:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 01:28:00

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürüklen şahıs tutuklandı

Kaynak: AA/İHA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişinin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Etiketler : Kaş ilçesi komşu sürükleme Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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