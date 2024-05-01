Popçu Hadise, 15 yaşındayken Belçika'da katıldığı 'Idool 2003' müzik yarışmasında bu kez jüri koltuğuna oturdu. Hadise, marka yüzü olduğu Lexus LBX'nin gecesine katıldı. Programda duygusal anlar yaşayan güzel şarkıcı, "Yarışmacı olarak katıldığım programa yıllar sonra jüri üyesi olmam benim için tarif edilmez bir duygu... Annemle birlikte izleyeceğim ilk bölümü. 15-16 yaşında hayallerinin peşinden koşan genç bir kızın çok çalışıp asla pes etmeyerek bu seviyelere gelmesi beni ağlattı" dedi. İşini aşkla yaptığını söyleyen Hadise, "Çalışmayı seven bir kadınım, asla pes etmem, ben mesleğimi aşk ile yapıyorum, gerçek aşkım sahneler" dedi.