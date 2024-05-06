Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalını bırakmasıyla ilgili konuştu. Arkadaşı Medet Anlı ile bir mekan çıkışı görüntülenen Boluğur, ''İlk başta YouTube'da içimi dökme aracıydı. Setlerde senarist ne yazıyorsa onu söylüyoruz. Şu an daha profesyonel içerikle dönmek istiyoruz. Ev yapımı döneminde çektiklerini de YouTube'a koyabiliriz" dedi. Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile fotoğraf paylaşan Boluğur, "Yeni bir şarkı mı geliyor?" sorusuna, "Sevdiğim sanatçı... Yaşım gereği Serdar dinleyerek büyüdüm. Şu an görüşme aşamasındayız" yanıtını verdi.