VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı!
ABD'den Refah katliamına onay!
Rusya iki yerleşim birimini daha ele geçirdi
Yargıtay Başkanlığı seçimi 36. tura kaldı
İskoçya'nın yeni Başbakanı göreve başladı
Serik Belediyespor Başkanı Şahin'den Esenler Erokspor maçına ilişkin açıklama: Güvenmediğim futbolcu...
08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:14:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:14:00

Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadele mesajı!

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.

Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.

Etiketler : mehmet şimşek enflasyon ekonomi
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX