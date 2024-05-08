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08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:05:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 18:05:00

CHP'den kentsel dönüşme takoz! Bakan Özhaseki: Hatay'a büyük bedel ödettiler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da deprem evlerinin inşasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, ideolojik çatışmalar nedeniyle kentsel dönüşüme karşı çıkanların Hatay'a büyük bedel ödettiğini belirterek, "O dönemde kentsel dönüşümü başlatsaydık can kaybını önleyecektik. Şimdi binlerce kişinin vefat ettiği yerde inşaatları yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Özhaseki, Hatay'daki deprem konutlarına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, daha önceki dönemlerde ideolojik çatışmalar nedeniyle kentsel dönüşüme karşı çıktılarını hatırlatarak, "Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik, fakat derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hakim oldular ve bize kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Keşke kentsel dönüşüm ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımızın burnu bile kanamasaydı" dedi.

"5600 KONUTA BAŞLADIK"

Bölgede 5600 konuta başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Tamamının ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi evler yükselmeye devam ediyor. Keşke kentsel dönüşüme mani olunmasaydı. O dönemde kentsel dönüşümü başlatsaydık can kaybını önleyecektik. Bedeli ağır oldu bu işin" dedi.

Etiketler : KENTSEL DÖNÜŞÜM MEHMET ÖZHASEKİ CHP HATAY
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