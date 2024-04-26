VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek: Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir, yüksek büyüme
Tour of Türkiye 2024 5. etap Bodrum-Kuşadası! Tabias Andersen: Bugünkü zaferim tesadüf değil
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün! Bodrum-Kuşadası etabını Tobias Andresen k...
Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt, Gazze gösterilerine destek
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
Hamas'tan "Gazze'deki toplu mezarlar hakkında acilen uluslararası soruşturma yapılması" çağrısı
26 Nisan 2024 Cuma 07:21:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 07:21:00

Kuru otları yurt dışına satıyorlar

ABONE OL

Çiçek ve süs bitkileri sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden İzmir Bayındır'da Turan Mahallesi sakinleri topladıkları kuru otları boyayarak süs bitkisi haline getirip yurt dışına satıyor.

Çiçek ve süs bitkileri sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden İzmir Bayındır'da yaklaşık 300 nüfuslu kırsal Turan Mahallesi sakinlerinin büyük bölümü ilkbahar mevsimiyle dağların yolunu tutuyor. Topladıkları kuru otları boyayarak süs bitkisi haline getiren mahalle sakinleri, ürünleri Hollanda, Polonya, İtalya, Dubai, Libya ve Almanya'ya gönderiyor.

Etiketler : çiçek ot süs bitkisi
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX