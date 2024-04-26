Kuru otları yurt dışına satıyorlar
Çiçek ve süs bitkileri sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden İzmir Bayındır'da Turan Mahallesi sakinleri topladıkları kuru otları boyayarak süs bitkisi haline getirip yurt dışına satıyor.
Çiçek ve süs bitkileri sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden İzmir Bayındır'da yaklaşık 300 nüfuslu kırsal Turan Mahallesi sakinlerinin büyük bölümü ilkbahar mevsimiyle dağların yolunu tutuyor. Topladıkları kuru otları boyayarak süs bitkisi haline getiren mahalle sakinleri, ürünleri Hollanda, Polonya, İtalya, Dubai, Libya ve Almanya'ya gönderiyor.