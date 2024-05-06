ABD, Gazze'de ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "6 hafta süreyle ateşkes sağlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:56:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:56:00
ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması
ABD, Gazze'de ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "6 hafta süreyle ateşkes sağlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
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