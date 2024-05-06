Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.
OĞLU ANKARA'DA VEFAT ETMİŞTİ
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfettah el-Burhan Abdurrahman, Ankara'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti.
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
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