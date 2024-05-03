03 Mayıs 2024 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 18:25:00
Ankara'da kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da kaza geçiren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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