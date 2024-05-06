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06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:17:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:17:00

Ateşkes kararı sonrası kritik görüşme: Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabine toplantısı öncesi Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Hamas'ın, Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : Başkan Erdoğan İsmail Heniyye hamas filistin
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