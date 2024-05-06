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06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:32:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 21:32:00

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu Kastamonu gözaltı
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