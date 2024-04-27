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Baba oğul aynı ameliyathanede!
Gökyüzünün ikizleri
27 Nisan 2024 Cumartesi 07:11:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 07:11:00

Baba oğul aynı ameliyathanede!

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ertan Sevin, kendisini örnek alan oğlu İbrahim Eralp'in, tıp eğitiminin ardından girdiği sınavla, çalıştığı hastaneye asistan olarak görevlendirilmesinin sevincini yaşıyor.

Güne evde birlikte başlayan, hastanede aynı mesaiyi paylaşan baba ile oğlu, aile ve iş hayatlarındaki değişime alışmaya çalışıyor.

Etiketler : ameliyathane doktor cerrah
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