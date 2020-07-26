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26 Temmuz 2020 Pazar 07:18:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 07:39:00

Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu

Kaynak: AA

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Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu bulundu.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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