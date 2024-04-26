İsrail'in Başkan Erdoğan'a yönelik ithamlarına sert tepki: İçinde bulundukları ruh halinin göstergesi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili olarak, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.
Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.
İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.
Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."
İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hk. https://t.co/nNNX4u5s4b pic.twitter.com/eBhOCUDSeR— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 26, 2024
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