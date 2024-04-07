Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Oyuncu Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğulları Kemal'i kucaklarına aldı. Geçen sene Bodrum'da görkemli bir düğünle taçlandıran avukat Çağla Gizem Şahin'le evlenen oyuncu sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi. Kadir Gecesi'nde çocuklarını kucaklarına aldıklarını açıklayan Kural, "Bu gece bizi ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. Her şey yolunda, Çağla da Kemal de sağlıklı" notunu düştü.