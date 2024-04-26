VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca başkanlığında MHRS'de yeni düzenlemelere yönelik toplantı yapıldı
Fitch Ratings 'iyileşmeye' dikkat çekti: Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz
Zelenskiy Destek Kuvvetleri Komutanı Yakovets'i görevden aldı
Hollanda Başbakanı: NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var
Asılsız 1915 olayları iddiasına sert tepki! "ABD önce Gazze'ye baksın"
Başkan Erdoğan, ABD ziyaretini erteledi
26 Nisan 2024 Cuma 18:57:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 18:57:00

Fitch Ratings 'iyileşmeye' dikkat çekti: Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de seçim sonrası öngörülen mali sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceğini ve bu durumun enflasyonun düşmesini, cari açığın azalmasını ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyebileceğini açıkladı.

Fitch bugün yayımladığı raporda, Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi politikasının sürdürüleceğine inandığını belirtti.

Fitch, bu nedenle Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş beklendiğini ifade etti.

Fitch 8 Mart'ta yayımlanan değerlendirmesinde Haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına olan güvenin arttığını belirterek, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltmişti.

Etiketler : Fitch Ratings Türkiye Ekonomi
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX