Fitch Ratings 'iyileşmeye' dikkat çekti: Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz

Fitch bugün yayımladığı raporda, Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi politikasının sürdürüleceğine inandığını belirtti.

Fitch, bu nedenle Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş beklendiğini ifade etti.

Fitch 8 Mart'ta yayımlanan değerlendirmesinde Haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına olan güvenin arttığını belirterek, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltmişti.