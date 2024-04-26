Fitch Ratings 'iyileşmeye' dikkat çekti: Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz
Kaynak: AA
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de seçim sonrası öngörülen mali sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceğini ve bu durumun enflasyonun düşmesini, cari açığın azalmasını ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyebileceğini açıkladı.
Fitch bugün yayımladığı raporda, Haziran 2023'ten bu yana uygulanan ekonomi politikasının sürdürüleceğine inandığını belirtti.
Fitch, bu nedenle Türkiye'deki enflasyonda ciddi düşüş beklendiğini ifade etti.
Fitch 8 Mart'ta yayımlanan değerlendirmesinde Haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına olan güvenin arttığını belirterek, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltmişti.
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