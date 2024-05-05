Bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisinin oyuncuları, 13 yıl sonra yardımcı yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Kenan İmirzalioğlu, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı gibi isimlerin buluştuğu kutlamada Yiğit özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti. Oyuncuların konsept olarak beyaz giyindikleri görüldü.