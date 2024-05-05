VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendi
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA toplantısına katılacak
Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyede
BAYKAR kârını çalışanlarla paylaştı
Osmanlı'da Bayram Nasıl Kutlanıyordu?
Nisan ayının ismi nereden geliyor?
05 Mayıs 2024 Pazar 08:44:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 08:44:00

Ezel dizisinin oyuncuları 13 yıl sonra bir aradalar

ABONE OL

'Ezel' dizisinin oyuncuları, 13 yıl sonra yardımcı yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

Bir döneme damgasını vuran 'Ezel' dizisinin oyuncuları, 13 yıl sonra yardımcı yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Kenan İmirzalioğlu, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı gibi isimlerin buluştuğu kutlamada Yiğit özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti. Oyuncuların konsept olarak beyaz giyindikleri görüldü.

Etiketler : ezel dizi oyuncu
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX