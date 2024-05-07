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Bakan Yusuf Tekin'den silahla öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı
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07 Mayıs 2024 Salı 23:48:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 23:48:00

Bakan Yusuf Tekin'den silahla öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülen, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oktugan'ın uğradığı "menfur saldırı" sonucu vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu elim hadiseyi kınıyor, merhum eğitimcimiz İbrahim Oktugan'a yüce Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri, mesai arkadaşları ve velilerimize sabır diliyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Eyüpsultan BAKAN TEKİN
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