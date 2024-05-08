VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Samsun'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
TEM Otoyolu'nda bir tırda yangın çıktı
4 uluslararası anlaşma TBMM'de kabul edildi
Bakan Yusuf Tekin'den silahla öldürülen okul müdürü için başsağlığı mesajı
Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı
Bayraktar AKINCI'dan deniz hedeflerine tam isabet
08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:56:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:56:00

Samsun'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Halit Elcasim hastanelik oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çilhane Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde, Suriye uyruklu Zehra Elcasim (29) ve 4 çocuğunun yaşadığı üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen Halit Elcasim (3), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler : yangın sağlık Samsun hastane dumandan etkilenme çocuk
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX