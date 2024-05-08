Samsun'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Kaynak: AA
Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Halit Elcasim hastanelik oldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Çilhane Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde, Suriye uyruklu Zehra Elcasim (29) ve 4 çocuğunun yaşadığı üç katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen Halit Elcasim (3), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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