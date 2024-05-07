MSB sosyal medya hesabından paylaştı: Kara hedeflerine atış gerçekleştirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci ve 3'üncü Ordu Komutanlıklarınca Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2'nci Ordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutanlığı hava savunma birlikleri tarafından, Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.
2'nci Ordu Komutanlığı ve 3'üncü Ordu Komutanlığı Hava Savunma birlikleri tarafından; Şehit Teğmen Mustafa Ertuğrul Ağır Silah Atış Alanı'nda hava savunma silahları ile kara hedeflerine atış gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iqyn5rFFLR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2024
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