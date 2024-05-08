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08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:20:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 01:20:00

TEM Otoyolu'nda bir tırda yangın çıktı

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Tuzla, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın motor kısmında başlayan yangın bütün tırı bir anda sardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 GZB 382 plakalı bir tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede bütün tırı sardı. Yangını fark eden şoför tırı sağa çekerek durdurdu ve araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar Ankara istikametinde kontrollü olarak seyrederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Soğutma çalışmalarının sona ermesi ile tır çekici yardımıyla kaldırıldı. TEM Ankara istikametinde trafik yeniden normale döndü.

Etiketler : tır yangını tuzla tır yangını itfaiye müdahalesi
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