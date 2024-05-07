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07 Mayıs 2024 Salı 23:48:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 23:48:00

Biden'dan Netanyahu'ya 'Refah' uyarısı

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, böyle bir saldırıya ilişkin endişelerini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "açık bir şekilde" ilettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını ve ABD'nin pozisyonunu değerlendirdi.

İsrail ordusunun, kendilerine, dün Refah'a düzenledikleri saldırının "sınırlı bir operasyon" olduğunu ilettiğini söyleyen Kirby, İsrail'in bu adımı "Hamas'ın Gazze'ye silah aktarmasını engellemek amacıyla" attığını savundu.

"Refah konusundaki görüşlerimiz aynı, defalarca ve istikrarlı bir şekilde bu kadar yoğun nüfusu barındıran Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonunu desteklemediğimizi söyledik" diyen Kirby, bu tür bir kara saldırısının bölgedeki 1,5 milyon Filistinli sivilin hayatını ciddi şekilde riske atacağını vurguladı.

ABD Başkanı Biden'ın, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Refah'a yönelik bir saldırının yaratacağı insani krizle ilgili endişelerini "açık bir şekilde" dile getirdiğini kaydeden Kirby, İsrail'in buna rağmen Refah'a kara saldırısına hazırlanmaya devam ettiğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarının açık kalması gerektiğini ifade eden Kirby, bu konuları da İsrailli muhataplarına sürekli aktardıklarını söyledi.

- ATEŞKES SÜRECİNE İYİMSER BAKIŞ

Öte yandan Kirby, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin attığı adımın halen İsrail ve ABD tarafından değerlendirildiğini ve süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Hamas ile İsrail'in, ateşkes anlaşması konusunda aradaki boşluğu kapatabilmeleri gerektiğini ve iyimser olduklarını vurgulayan Kirby, "Biz ABD olarak aradaki makasın kapatılabileceği bir metin üzerinde olduğumuza inanıyoruz. İsrail heyeti Kahire'ye gidiyor, orada oturup konuşacaklar ve (ateşkesin sağlandığı) o noktaya ulaşıp ulaşamayacağımızı göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hamas dün yanıt verdi, bazı değişiklik önerileri oldu. Şimdiki görev ise müzakerelerin devamı. (Ateşkes anlaşmasıyla ilgili) Bu aradaki boşlukları kapatabilmeliyiz diye düşünüyoruz" ifadesini kullanan Kirby, Kahire'deki müzakerelerde son duruma dikkati çekti.

Kahire'de hem İsrail tarafının hem de Katar ve Mısır'ın hazır olduğunu ve ABD'nin de katılımıyla ateşkesle ilgili müzakerelerin süreceğini belirten Kirby, Hamas'ın dünkü adımının ardından bu görüşmelerin son derece önemli olduğunu kaydetti.

- HAMAS, ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İsrail saldırı Joe Biden
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